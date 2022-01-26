الغيوم تغطي السماء.. طقس سيئ يضرب مدينة رأس سدر بجنوب سيناء- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

تعرضت مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لرياح شديدة مصحوبة بانخفاض شديد في درجة الحرارة، وغطت الغيوم سماء المدينة، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

وقال علي حمادة، رئيس المدينة، إن المدينة تعرضت صباح اليوم لحالة من الطقس السيئ، وغطت الغيوم سماء المدينة، وانخفضت درجة الحرارة، وجرى إعلان حالة الطوارئ القصوى لاحتمال تساقط الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه جرى تجهيز معدات ميكانيكية للتعامل الفوري في حالة تساقط الأمطار، والتنسيق مع شركة المياه للدفع بسيارات الكسح والنافوري والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة، للتعامل في حالة الطوارئ.