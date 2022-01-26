الحلبوسي: هجوم صاروخي على منزل رئيس البرلمان العراقي في الأنبار

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (بي بي سي):

تعرض منزل رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في محافظة الأنبار غربي العراق لهجوم بأربعة صواريخ، بعد ساعات من صدور حكم قضائي حاسم صادق على إعادة انتخابه على رأس هذه الهيئة التشريعية.

وأفادت مواقع إخبارية بأن الصواريخ التي سقطت بالقرب من منزله، أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين بينهم طفلين. بينما لم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قررت في وقت سابق هذا الشهر تعليق عمل رئيس مجلس النواب ونائبيه مؤقتاً بسبب الطعون التي تقدم بها عدد من النواب بناءً على مزاعم بوقوع انتهاكات للدستور ولقواعد مجلس النواب في جلسته الأولى.

هذا ويرفض "الإطار التنسيقي" الشيعي الموالي لإيران نتائج انتخابات أكتوبر التشريعية ويستمر في رفض عملية انتخاب رئيس مجلس النواب ونوابه.