التصديري للصناعات الغذائية: 21% زيادة في صادرات التمور المصرية خلال 2021



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات التمور المصرية في عام 2021 ارتفعت بنسبة 21% مقارنة بعام 2020.

وأضاف المجلس، في بيان له اليوم الأربعاء، أن قيمة صادرات التمور في عام 2021 وصلت إلى نحو 52 مليون دولار مقابل 43 مليون دولار في عام 2020.

وذكر أن دولة إندونيسيا احتلت صدارة قائمة أهم الدول المستوردة للتمور المصرية فى عام 2021 بقيمة 25 مليون دولار، يليها دولة المغرب بقيمة 20 مليون دولار، ثم ماليزيا بقيمة 3 ملايين دولار.

وبلغ عدد الدول المستوردة للتمور المصرية في عام 2021 حوالي 59 دولة، وفقا لبيان المجلس.

وقال المجلس إنه يسعى من خلال مجموعة عمل التمور على العمل لتنمية صادرات التمور المصرية للوصول بها إلى 100 مليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال مجموعة من الأنشطة التسويقية والترويجية والمشاركة في المعارض الدولية.

وشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية فى المهرجان الدولي الخامس للتمور بواحة سيوة خلال الفترة من 22 و24 يناير 2022، وكان ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد المجلس أحد الرعاة الرسميين للمهرجان بجانب المشاركة في اللجنة التنظيمية للمهرجان، كما يقدم المجلس الدعم اللازم للشركات العارضة من خلال اللقاءات الثنائية التي تتم بشكل مباشر داخل جناح المجلس فيما يتعلق بتنمية الصادرات وتوفير الفرص التصديرية والمعلومات التسويقية اللازمة للمصدر المصري، بحسب البيان.

كما شارك المجلس في اللجنة التنظيمية والتحكيمية لمسابقة تصميم شعار التمور المصرية التي تم الإعلان عن نتائجها خلال حفل افتتاح المهرجان.

وقدم المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس، محاضرة عن الأسواق العالمية للتمور وأهم التوصيات لتنمية صادرات التمور، على هامش الندوات العلمية التي تمت في اليوم الثاني للمهرجان.

وشهد جناح المجلس بالمهرجان زيارة محافظ مطروح، وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالإمارات العربية المتحدة، والدكتور نصر الدين الحاج مدير مكتب منظمة الفاو في مصر، ومعاون وزيرة التجارة والصناعة، وعدد من المسؤولين بجانب إقبال كبير من الشركات المصرية العارضة.

واستهدف هذا الإقبال التعرف على خدمات المجلس في دعم صادرات قطاع التمور المصرية، وجهود مجموعة عمل التمور بالمجلس في هذا الشأن، وفقا للبيان.