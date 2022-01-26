إحالة أوراق 4 متهمين بقتل ضباط في الشرقية لمفتي الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية-هبه القصاص:

قضت محكمة جنايات الشرقية، دائرة الإرهاب والمنعقدة بمركز بلبيس، بإحالة أوراق 4 متهمين في القضية رقم 3321 لسنة 2016، ج. أبوكبير، والمتهم فيها 30 شخصًا بقتل واستهداف ضباط الشرطة، لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 3 مارس القادم للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد محمد دنانة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد سامي بده وحسام الدين محمود، وسكرتارية أحمد نصر وحسن عبدالمجيد.

وكان مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من مركز أبو كبير بالقبض على 30 متهمًا في قضايا قتل واستهداف ضباط الشرطة، في عام 2016، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة، التي إحالتهم إلى محكمة الجنايات، التي قضت بإحالة أوراق 4 متهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم خلية إرهابية استهدفت رجال الشرطة وتعطيل الدستور في عام 2014، علاوة على أعمال تخريبية لمنشآت الدولة بهدف ترويع المواطنين.