الصحة العالمية: أوميكرون لن يكون التحور الأخير لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن أوميكرون لن يكون التحوُّر الأخير لكورونا ما دمنا نشهد سريانًا للمرض.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم، أن انخفاض مستويات التغطية بالتطعيم، ومحدودية الالتزام بتدابير الوقاية في إقليمنا، يساهم في الزيادة الضخمة المشهودة حاليًا للإصابات، ولا نعمل إلا على إطالة المرحلة الحادة من هذه الجائحة.

وأوضح المنظري أن منظمة الصحة العالمية، قدمت على مدى أكثر من عامين، إرشادات وتوصيات للبلدان والأفراد بشأن الإجراءات اللازمة للمساعدة على إنهاء هذه الجائحة، متابعا: "لأننا علمنا المزيد عن الفيروس وقدرته على الانتشار والتحوُّر، فإننا نواصل تحديث توصياتنا بانتظام. ولكن طوال هذا الوقت، كان موقفنا من عدة نقاط واضحًا".