استسلام عناصر داعش… “قسد” تحسم اشتباكات الحسكة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2022 3:42 مساءً

كشفت قناة العربية أن قوات سوريا الديمقراطية أعلنت سيطرتها بالكامل على سجن غويران في الحسكة وأن مسلّحي داعش قد سلموا أنفسهم لقوات قسد.

وكانت عناصر تابعة لتنظيم داعش قد سيطرت منذ ايام على السجن، ووقعت اشتباكات شرسة بين التنظيم وقسد أدى الى وقوع مئات القتلى من الطرفين. وأفاد مراسل العربية بأن قسد حسمت أزمة سجن غويران بمساعدة من طيران التحالف الدولي، لافتا الى ان هناك قرارا بالاستسلام الجماعي من جانب عناصر داعش في سجن غويران.

وقد جدّدت أحداث الحسكة المخاوف الدولية تجاه عودة نشاط التنظيم في المنطقة.