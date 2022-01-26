شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تعلن إنقاذ 319 مهاجراً غير شرعي من الغرق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشلت خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية اليوم الأربعاء، أكثر من 300 مهاجر كانوا يحاولون الوصول إلى جزر الكناري على متن قوارب متهالكة، وكان تسعة منهم يتعلقون بقارب على وشك الغرق.

وقالت خدمة الإنقاذ، إنها لا تعلم أي شيء عن حالات غرق كما أوردت جماعة حقوقية، فيما ذكرت هيلينا مالينو، مؤسسة مجموعة (وكينج بوردرز) لرصد حركات الهجرة، إن 18 شخصا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى جزيرة لانزاروتي انطلاقا من أفريقيا.

ولم يتسن لـ "رويترز" تأكيد هذا العدد بشكل مستقل، بينما بينت خدمة الإنقاذ على حسابها على "تويتر"، إنه جرى إنقاذ 319 مهاجرا كانوا يستقلون ستة قوارب، من بينها قارب كان يحمل ما يصل إلى 120 شخصا، ونُقلوا إلى جزيرتي لانزاروتي وجران كناريا.

وأظهرت لقطات لرويترز، عشرات الأشخاص ملفوفين ببطانيات حمراء وهم يصلون قبل الفجر إلى ميناء أرجوينيجوين على متن قارب إنقاذ، قبل أن يساعدهم عمال إنقاذ يضعون كمامات ويرتدون سترات واقية على النزول إلى رصيف المرفأ.