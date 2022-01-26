انت الان تتابع خبر انتهت الازمة.. السماح لأيمن حسين بدخول لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365 ان "تأمينُ دخول أيمن حسين جاءَ بعد الجهودِ الحَثيثة والمتابعةِ المُستمرة من قبل وزيرِ الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، ووزارةِ الخارجيّة في إنهاءِ المُشكلة والتفهُّم الكامل من الأشقاءِ في لبنان".



واضاف انه "على إثرها، أبلغَ الأمينُ العامّ للاتحاد اللبناني، جهاد الشحف، الأمينَ العامّ للاتحادِ العراقيّ محمد فرحان، بمنح سمةِ الدخول لأيمن حسين، حال وصوله إلى مطارِ بيروت مع وفدِ المنتخب الوطني".