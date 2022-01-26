انت الان تتابع خبر دولة اوروبية تخطط لرفع قيود كورونا مطلع شباط القادم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الصحة الدنماركية، اليوم الاربعاء، عن خطط للحكومة لرفع جميع قيود فيروس كورونا في الأول من شباط القادم.
وقال وزير الصحة الدنماركية، ماغنوس هيونيك، إن "الحكومة تخطط لرفع جميع قيود كوفيد في الأول من شباط، على الرغم من تسجيل عدد قياسي بالإصابات".
وأوضح، في رسالة إلى المشرعين، يقترح فيها رفع جميع القيود المحلية: "أود أن لا يتم تصنيف Covid-19 على أنه مرض خطير على المجتمع اعتبارا من 1 شباط".
وأوضح، في رسالة إلى المشرعين، يقترح فيها رفع جميع القيود المحلية: "أود أن لا يتم تصنيف Covid-19 على أنه مرض خطير على المجتمع اعتبارا من 1 شباط".