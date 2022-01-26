انت الان تتابع خبر الزاملي: امام البرلمان تحديات كبيرة اهمها كشف 'التقصير والفساد' في ملف الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقدت خلية الازمة في الكتلة الصدرية النيابية والمكلفة بمتابعة ملف انقطاع الطاقة الكهربائية، اليوم الاربعاء، اجتماعاً هاماً بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم عباس الزاملي، ونائب رئيس الكتلة الصدرية حسن كريم الكعبي، واعضاء الخلية لمناقشة تداعيات ازمة انقطاع الكهرباء في بغداد وعموم المحافظات، ووضع المعالجات اللازمة والممكنة لهــا .