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محافظ نينوى: وزارة العمل وافقت على شمول 518 شخصاً برواتب الإعانة الاجتماعية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، موافقة وزارة العمل على شمول 518 شخصاً برواتب الإعانة الاجتماعية.
وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم استحصال موافقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على شمول 518 شخصاً بقانون اعانة الحماية الاجتماعية ممن قدموا بطلبات الى قسم تمكين المرأة في ديوان المحافظة".

واضاف ان "ذلك جاء بمتابعة مباشرة من محافظ نينوى نجم الجبوري".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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