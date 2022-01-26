مدينة مصرية تسجل 6 درجات تحت الصفر.. ومخاوف من العاصفة هبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، درجات حرارة منخفضة، وسط منخفض جوي يضرب مصر حاليا، وكتل هوائية قادمة من مناطق العاصفة "هبة".



وفي التفاصيل، سجلت مدينة سانت كاترين درجات حرارة منخفضة، حيث بلغت درجة الحرارة 6 درجات تحت الصفر، وهي أقل مما جرى تسجيله ليلة أمس.

من جانبه، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لصحيفة "الوطن"، إلى أن "المدينة تسجل درجات حرارة أقل من الصفر منذ أسبوعين تقريبا، ويتوقع اليوم سقوط ثلوج على قمم الجبال بكثافة، عكس الأيام السابقة".

وأوضح أن "قمم الجبال تنخفض فيها درجات الحرارة لأقل من 10 درجات تحت الصفر، ما يعطي فرصة إلى سقوط ثلوج على هذه القمم التي تكتسي باللون الأبيض".

هذا وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء إلى الاثنين المقبل، وحذرت من تقلبات جوية سريعة وحادة تتمثل في سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط للرياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد.

ولفتت إلى أن الأمطار تبدأ بالتساقط على السلوم من الساعات الاولي لليوم، وتتقدم تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله، وتكون الامطار متوسطة الى غزيرة الشدة، يصاحبها تساقط لحبات البرد، ثم تصل الى الدلتا لتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، وتمتد الى القاهرة اقل حدة؛ وفرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد قائمة وتكون خفيفة الشدة، كما تتساقط الثلوج على مرتفعات كاترين وجبال البحر الأحمر، وسيسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الذي يصل 45 كيلومتر /الساعة، كما ترتفع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 5 امتار.

وعن طقس اليوم، أشارت الأرصاد إلى "انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يتوقع الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، بالإضافة إلى أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح وإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50-60% تقريبا.

وتوقعت أمطارا خفيفة بنسبة 50% على الفيوم وبني سويف والمنيا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ما بين 2-3 درجات، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وأعلنت عن توقعاتها باضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60-70 كلم/ ساعة، وارتفاع الموج 3-5 أمتار، وعلى البحر الأحمر سرعة الرياح من 50-60 كلم/ ساعة وارتفاع الموج 2.5-3 أمتار