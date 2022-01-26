القبض على موالين لداعش في المغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية اليوم الأربعاء القبض على شخصين لرتباطهما بخلية إرهابية موالية لداعش قرب مدينة مراكش، انخرط أحدهما في التدرب على صناعة المتفجرات.



وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان "توقيف شخصين متشبعين بالفكر المتطرف، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بخلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي"، في منطقة الرحامنة شمال مراكش.

وأوضح أن أحدهما "انخرط في مسعى جدي للتدرب على كيفية صناعة المتفجرات بشكل تقليدي للقيام بعمليات إرهابية" و"أشاد بجريمة القتل العمد ومحاولة القتل العمد التي ارتكبها شخص تظهر عليه علامات الخلل العقلي بمدينة تيزنيت وأكادير"

أشار المكتب المركزي كذلك إلى أن الموقوفين الأربعاء أعلنا الولاء لأمير داعش بالإضافة إلى "شروعهما في تعميم وتداول مؤلفات متطرفة بغرض التجنيد والاستقطاب". وتعلن السلطات المغربية من حين لآخر تفكيك خلايا إرهابية موالية لداعش، تجاوز عددها ألفين منذ 2002 مع توقيف أكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.