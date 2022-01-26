شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تهدد بالرد على أي عمل عدائي من الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو سترد على أي عمل "عدائي" من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين، في الوقت الذي تحاول فيه ألمانيا وفرنسا التوسط للتوصل لحل سلمي للتوترات حول أوكرانيا.



وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن كبار المستشارين من روسيا وأوكرانيا، ونظرائهم من برلين وباريس سيجرون مباحثات في العاصمة الفرنسية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء ضمن ما يطلق عليه صيغة نورماندي.

وذكرت مصادر قريبة من الرئاسة الفرنسية أن المحادثات ستتركز على الإجراءات الإنسانية، بالإضافة إلى احتمال عقد مفاوضات رسمية ، على الوضع في دونباس، بشرق أوكرانيا، حيث يسيطر انفصاليون تدعمهم روسيا على مساحات من الأراضي.