شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تقرر إنهاء الإغلاق المفروض على غير المطعمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم النمسا إنهاء إغلاق مفروض على الأشخاص غير المطعمين اعتبارا من 31 كانون الثاني/يناير، بعدما ظل معدل الأشخاص الذين يحتاجون إلى إدخالهم المستشفيات منخفضا خلال أحدث موجة من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن إجراءات التخفيف التي أعلن عنها المستشار كارل نيهامر اليوم الأربعاء، تتزامن مع إدخال تطعيمات إلزامية الشهر المقبل، ويبدأ فرض الغرامات على المعترضين على التطعيم اعتبارا من منتصف أذار/مارس.

وقال نيهامر، إن الحكومة سوف تواصل مراقبة تطور فيروس كورونا فيما ترتفع الإصابات الجديدة، مضيفا أن تراجع الإصابات سوف يسمح بتخفيف القيود بصورة أكثر.

وبين وزير الصحة فولفجانج موكشتاين اليوم، إن الأشخاص غير المطعمين ضد كورونا لن يتمكنوا من دخول المطاعم أو الفنادق.