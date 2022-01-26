شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة استوائية تودي بحياة 11 شخصا في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر ناطق باسم المعهد الوطني لإدارة الكوارث في موزمبيق، اليوم الأربعاء، أن عاصفة استوائية أودت بحياة 11 شخصا على الأقل وتسببت في إصابة نحو مئة آخرين في البلاد.

وقال الناطق باسم المعهد أنطونيو دي بيليزا إن العاصفة الاستوائية آنا جلبت رياحا تصل سرعتها إلى مئة كيلومتر في الساعة يومي الاثنين والثلاثاء، مضيفا أن الأمطار الغزيرة تسببت في أضرار خطيرة في شمال ووسط البلاد.

وبحسب المعهد، دُمرت الكثير من المنازل وسُدت الطرق نتيجة لسقوط الأشجار وخطوط الكهرباء بفعل الحدث المناخي الشديد.