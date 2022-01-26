السفير المصري يزور نقابة الصحفيين العراقيين ويشيد بدورها الفاعل محليا وعربيا

بغداد - ياسين صفوان - أشاد سفير جمهورية مصر العربية وليد إسماعيل، اليوم الاربعاء، بالدور الفاعل والمتميز الذي تحتله نقابة الصحفيين العراقيين محليا وعربيا وما تقدمه من جهود بارزة للأسرة الصحفية وتفاعلها المتواصل مع وسائل الإعلام في نقل الحقائق إلى الرأي العام.

وذكرت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "نقيب الصحفيين مؤيد اللامي استقبل في مقر النقابة سفير جمهورية مصر العربية الذي استمع الى شرح مفصل عن طبيعة عمل النقابة وفروعها في المحافظات وتواصلها مع النقابات والاتحادات الصحفية العربية كون نقيب الصحفيين العراقيين يرأس حاليآ الاتحاد العام للصحفيين العرب".



وتابع البيان، "كما عبر السفير المصري عن سعادته لما تشهده النقابة من تطور وذلك أثناء تجواله في أروقة النقابة ومبناها المتميز واطلاعه على سير العمل الإداري والمهني فيها".

