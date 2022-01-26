كمين محكم يُطيح بأحد قناصي داعش في كركوك - عاجل

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية ومراقبة استمرت لاكثر من عشرة ايام وبمعلومات غاية بالدقة لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ أحدى مفاصل مديرية إلاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي تأكد لديها وجود أحد الارهابيين من قناصي عصابات داعش الارهابي من العاملين ضمن ما تسمى بمفارز القنص في قاطع كركوك".وتابعت، "وعلى ضوء ذلك وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٩٦ تم استدراج الارهابي الى كمين نصب له في منطقة الحلوات بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك والقاء القبض عليه".

وأشارت الخلية إلى أن "الإرهابي يعد من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب".

