شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يبدأ زيارة للإمارات لبحث آخر التطورات الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "زيارة الرئيس للشقيقة الإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة".

وأضاف أنه من المنتظر أن يبحث السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر ودولة الإمارات.