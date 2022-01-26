السيسي يعلن دعم إجراءات أبو ظبي ردا على الهجوم الصاروخي للحوثيين على الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم فى قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الرئيس المصري أكد خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد، أن الرئيس المصري "جدد الإعراب عن تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين، ومؤكدا إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات ومواطنيها".

وأكد "دعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها، وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها، والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات".