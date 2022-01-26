أمطار وعواصف ثلجية تضرب دولا في الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

تشهد دول الشرق الأوسط، تقلبات في الأحوال الجوية، مصحوبة بعواصف ثلجية وأمطار غزيرة في عدد من البلدان.



وتسبب تساقط الثلوج على مرتفعات منخفضة في لبنان نتيجة المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد، بقطع عدة طرقات.

وحسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، فإن مصلحة الأرصاد الجوية توقعت تساقط الثلوج بكثافة مع هطول غزير للأمطار على المناطق الساحلية.

كذلك بدأ تساقط الثلوج في مرتفعات الجولان والقدس، فيما أعلنت السلطات عن إغلاق المدارس، وسط تحذيرات من تشكل الفيضانات في المناطق الساحلية والجنوبية.

وتأثرت مناطق في سوريا أيضا بالمنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة، فيما أعلنت السلطات المصرية، تعطيل العمل بجميع المصالح الحكومية في الإسكندرية بسبب منخفض سطحي على البحر المتوسط.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تقلبات في الأحوال الجوية يوم الأربعاء في مصر، حيث يؤثر منخفض سطحي على البحر المتوسط، ويدفع كميات كبيرة من الرطوبة.

وأكدت الأرصاد المصرية أن الظروف الجوية مهيأة لتساقط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا، وتمتد للداخل أيضا.

كما تنشط الرياح الشمالية على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 أمتار، ويزيد الإحساس ببرودة الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على كافة المحافظات إثر دخول الكتلة الباردة.

ويتأثر الأردن أيضا بمنخفض جوي قطبي عالي الفعالية، يؤدي لتساقط الأمطار الغزيرة والثلوج الكثيفة على المرتفعات التي تزيد عن 700 مترا، ويترافق ذلك مع انخفاض كبير في دراجات الحرارة مما يؤدي لتشكل الصقيع.