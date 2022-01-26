شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تشهد ذروة موجة من الطقس شديد البرودة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تعيش مصر حالة من عدم الاستقرار الجوي على خلفية تعرض البلاد لموجة باردة قادمة من جنوب أوروبا، ومن المتوقع أن تصل إلى ذروتها اليوم الأربعاء.



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، منذ الإثنين الماضي، من حالة الطقس هذه الأيام بسبب برودة الجو التي تصل إلى حد الصقيع، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على معظم الأماكن، وقد تصل إلى 2 درجة تحت الصفر في بعضها.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الطقس البارد والصقيع حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتصل فيها درجات الحرارة في ذروة البرودة إلى 5 تحت الصفر في بعض المناطق.

تشهد مصر حالة من التقلبات الجوية السريعة، بسبب وجود منخفض جوى على سطح البحر المتوسط وبطبقات الجو العليا، يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على شمال البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي قبل يومين، أن البلاد تتعرض لتيار هواء بارد قادم من "القارة العجوز"، حيث تضرب رياح شمالية شديدة البرودة قادمة من جنوب أوروبا جميع أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة المصرية إن "طقسا باردا يسود على السواحل الشمالية للبلاد ويكون شديد البرودة على محافظة مطروح، بارد على كافة الأنحاء نهارا، وشديد البرودة لقارس البرودة على كافة الانحاء، ويصل إلى حد الصقيع على مناطق متفرقة من البلاد".

ونصحت المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا في الحالات الضرورية؛ حرصا على سلامتهم في ظل استمرار حالة الطقس السيئة وتقلبات الجو.

أما عن أخبار الطقس الأربعاء في مصر، فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

وقالت هيئة الأرصاد، في أحدث بياناتها: "يسود طقس شديد البرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد".

وأضافت أن الطقس يصبح شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء مصر، ومن المتوقع أن يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء بالتحديد.

وفقا لخريطة الأرصاد الجوية المصرية، تشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات عدة، تكون رعدية أحيانا وقد يصاحبها حبات برد.

وأوضحت أن المحافظات المتوقع سقوط الأمطار عليها هي: السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش.

بينما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري للبلاد، أي الغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد، وفقا للأرصاد.

أيضا يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.