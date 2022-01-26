عاجل.. السيسي يصل إلى أبوظبي في زيارة رسمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، في زيارة رسمية.



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "زيارة الرئيس للشقيقة الإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة".

وأضاف أنه من المنتظر أن يبحث السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر ودولة الإمارات.

كما تتضمن المباحثات التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.

وترتبط الإمارات ومصر بعلاقات تاريخية وثيقة تستند إلى الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة.

كما تستند العلاقات بين البلدين إلى أهمية التعامل مع هذه المتغيرات بسياسات ومواقف متسقة ومتكاملة ترسخ الأمن العربي والإقليمي، وتحافظ على استدامة التنمية في دولها.

وشهدت السنوات الماضية تنسيقا وثيقا بين الإمارات ومصر على الصعيد السياسي، خصوصا حيال القضايا الرئيسية على الصعيدين العربي والدولي.

ويحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام، ودعم جهود استقرار المنطقة، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات.

وترتبط أبوظبي والقاهرة بعلاقات تاريخية أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال قناعة راسخة بمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة.