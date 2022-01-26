عاجل.. رومانيا تدين إرهاب الحوثي وتتضامن مع الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت رومانيا، الأربعاء، الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع بوغدان أوريسكو وزير خارجية رومانيا.

وأدان "أوريسكو" واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي لمليشيات الحوثي الإرهابية في 17 يناير/كانون الثاني الذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية يقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد تضامن بلاده مع دولة الإمارات في اتخاذها كافة الإجراءات اللازمة لصون أمن وسلامة مواطنيها وسيادة أراضيها.

وتقدم بالتعازي إلى دولة الإمارات في ضحايا هذا الهجوم الإرهابي، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.