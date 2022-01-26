الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات للرئيس السيسي بتخصيص أرض وإزالة نفع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء، عددًا من القرارات الجمهورية حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 15 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 3778 فدانا من الأراضي المملوكة ملكية خاصة بمنطقة بحيرة قارون بمحافظة الفيوم لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها في إقامة مجمع لاستخراج وإنتاج الأملاح.

القرار الثاني رقم 16 لسنة 2022 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 10500 متر مربع لصالح القوات المسلحة.

القرار الثالث رقم 20 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام لقطعتي الأرض المبينتين فيما بعد محافظة كفر الشيخ لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

القرار الرابع رقم 19 لسنة 2022 بإعادة تخصيص المساحات المبنية فيما بعد ناحية محافظة البحر الأحمر من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى لاستخدامها فى إقامة محطات خدمة وتموين سيارات وفقا للقوانين والقواعد الحكومية.

القرار الخامس رقم 17 لسنة 2022 بإنهاء تخصيص قطعة الأرض البالغة مساحتها 2.35 فدان تقريبا تعادل 99.6 مترا مربعا الكائنة بناحية دار السلام بقسم المعادى بمحافظة القاهرة لتكون ضمن الأملاك الخاصة بالقوات المسلحة.