بالصور.. شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

وجه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء المدن والوحدات المحلية بالتواجد الميداني على مدار الساعة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار.

وبدأت رئاسة مركز ومدينة تلا في رفع تجمعات المياه من الشوارع، لتسهيل الحركة المرورية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

فيما واصلت رئاسة مدينة قويسنا شفط مياه الأمطار بشوارع ومداخل المدينة بحضور اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد.

وكانت محافظة المنوفية قد شهدت صباح اليوم، تساقط أمطار خفيفة على عدة مناطق بمحافظة المنوفية، وسط أجواء شديدة البرودة وسماء تكثر بها السحب الممطرة.