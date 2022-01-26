محافظ الأقصر يوجه بإزالة التعديات على نهر النيل خلال حملات الموجة الـ19

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة أعمال الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأكد المحافظ، ضرورة التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والترع والمصارف، وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع المديريات المعنية.

وأوضح ضرورة التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون، لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدي للتعديات.

حضر الاجتماع كلا من محمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ، ومحمد عبدالفتاح آدم سكرتير عام المحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورؤساء المدن والمراكز، والعميد إيهاب بكري المستشار العسكري بالمحافظة، والأجهزة الأمنية، ومسئولي الإدارات المعنية.