استعدادًا للقاء الاتحاد والمقاصة.. تغطية أرض استاد الإسكندرية لمكافحة الأمطار- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري ومحمد عامر :

شهد استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة ضمن موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من مباراة الاتحاد السكندري ومصر المقاصة المقرر إقامتها على ملعب استاد الإسكندرية الساعة الثانية والنصف عصر اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى لبطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة المصرية.

وتضم المجموعة كل من فيوتشر والاتحاد ومصر المقاصة والمصري وبيراميدز والشرقية للدخان.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق مدير عام استاد الإسكندرية الرياضي الدولي، إن العمل لا يزال يجري على قدم وساق للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة وحماية أرضية الملعب من تراكمات المياه ونزح الكميات التي تجمعت داخل الاستاد.

وأضاف عبد الرازق في تصريح لـ"الخليج 365" أن المباراة المقررة حتى الآن بين فريقي الاتحاد السكندري ومصر المقاصة لاتزال في موعدها ولم تطرأ أي قرارات جديدة بشأنها إلا إذا كان لحكم المباراة رؤية أخرى وفقًا للمستجدات.

وأشار إلى أن العاملين بالاستاد بدأوا في تغطية أرضية الملعب تزامنًا مع سقوط الأمطار فيما لاتزال جهود إزالة آثار المياه جارية.

وتعرضت أنحاء متفرقة من محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء إلى موجة غير مسبوقة من الطقس المضطرب صاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض كبير في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع.