تصريحات بريطانية تضرب الآمال بشأن انتهاء كورونا!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 26 يناير 2022 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 26 - يناير - 2022 12:09 مساءً

بعدما بثت منظمة الصحة العالمية منذ ايام القليل من الأمل حول احتمال انتهاء الوباء بعد متحوّر أوميكرون. عاد الحديث عن تخوف من متحورات جديدة.

وفي هذا السياق، أعربت الوكالة الوطنية الصحية في بريطانيا عن قلقها من متحور جديد لكورونا كاشفةً أن الاصابات الحالية قد يكون سببها سلالة جديدة من متحور أوميكرون.

يأتي ذلك في وقت تسجّل اوروبا والعالم اصابات قياسية يوميا لم يشهدها العالم منذ بدء انتشار الوباء. اذ أعلنت فرنسا أمس تسجيل نصف مليون اصابة، كما سجّلت كوريا الجنوبية أعلى معدل اصابات في البلاد منذ بدء الجائحة في أوائل 2020.