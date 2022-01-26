شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر أمنية .. السودان تغلق حدودها مع أفريقيا الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت قوات الدعم السريع السودانية الحدود مع أفريقيا الوسطى لأسباب تتعلق بمخاطر أمنية.

وقال قائد القوات المشتركة لتأمين الشريط الحدودي بين السودان وأفريقيا الوسطى، العقيد أبشر بلايل في تصريح له اليوم،" إنه تم إغلاق الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى بشكل كامل لأسباب تتعلق بمخاطر أمنية"، مضيفًا أن القوات التي نفذت إغلاق الحدود عبارة عن قوات مشتركة ضمت (القوات المسلحة وقوات الدعم السريع) السودانية، بجانب قوات من دولتي أفريقيا الوسطى وتشاد.

وكشف عن مخاطر أمنية وممارسات سلبية بين الحدود، استدعى إجراء السودان تنسيق مع أفريقيا الوسطى من جهة ومع تشاد من جهة أخرى.