أمازون تخفض أسعار أجهزة ماك بوك آير M1

نيويورك: تبيع أمازون كمبيوتر ماك بوك آير محمول من شركة آبل باللونين الذهبي والفضي مقابل 850 دولارًا بعد خصم تلقائي قدره 49 دولارًا، وهو أدنى سعر رأيناه منذ فترة.

قد يكون عمر جهاز ماك بوك آير M1 أكثر من عام، ولكن هناك سبب وجيه يجعله أحد أفضل اختياراتنا للأجهزة المحمولة فائقة الدقة، إذ أنه يتمتع بسرعة أداء كبيرة، وخلوه من الضجيج بسبب عدم وجود مروحة، ويتميز ببطارية تدوم طويلاً.

إضافة إلى ما سبق، يحتوي ماك بوك آير M1، على لوحة مفاتيح رائعة ولوحة تتبع، ويتسم بوزنه الخفيف وسهولة حمله أثناء التنقل. ويحتوي الجهاز على منفذي USB 4 فقط ومنفذ Thunderbolt 3، وكاميرا ويب 720p.

ولا تزال الشائعات تدور حول إطلاق شركة آبل جهاز ماك بوك آير المستند إلى M2 في الربيع، وقد يكون من المغري الانتظار حتى ذلك الوقت إذا كنت مهتمًا بالحصول على أحدث الأجهزة أكثر من السعر الأفضل.

إذا كنت بحاجة إلى كمبيوتر محمول الآن أو تفضل توفير المال، فإن طراز M1 لا يزال خياراً جيداً، بحسب ما نقل موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.