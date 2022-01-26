ضبط 5 صواريخ معدة للإطلاق على قضاء الكرمة - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للإطلاق على قضاء الكرمة في محافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "بعد الحادث الإرهابي الذي حصل يوم أمس في استهداف قضاء الكرمة، ومن خلال المتابعة والتفتيش، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيأة للاطلاق على القضاء ذاته".



وأشارت الخلية إلى أنه "تم ضبط الصواريخ بمنطقة ذراع دجلة، وشرعت الأجهزة الأمنية المختصة بالتعامل معها وفق السياقات، دون حادث يذكر".

