الكاظمي يجتمع بالقيادات الامنية عند الشريط الحدودي العراقي السوري

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يجتمع بالقيادات الامنية والعسكرية في مقر الفرقة السادسة- حرس حدود على الشريط الحدودي العراقي السوري".ووصل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، إلى الشريط الحدودي العراقي - السوري في محافظة نينوى.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد للسومرية نيوز إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وصل إلى منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى، برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات العسكرية والأمنية".

