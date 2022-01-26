انت الان تتابع خبر رحمة رياض ترد على أنباء حملها بتعليق طريف..هذا ما قالته (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في عيد ميلادها الـ 35، تمنت الفنانة العراقية "رحمة رياض" أن ترزق بطفل من زوجها الممثل "ألكسندر علوم", قائلة "أتمنى الله يرزقني ببيبي"، كما وتلقت العديد من التهاني والتبريكات والتمني لها بأن تحقق أمنيتها وترزق بطفل.