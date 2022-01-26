انت الان تتابع خبر الاعدام لإرهابي خطف 6 منتسبين في صلاح الدين - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الاربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم ارهابي عن جريمة اشتراكه مع مجموعته الارهابية بخطف ستة من منتسبي الاجهزة الامنية في قضاء تكريت.