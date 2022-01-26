السلطات العراقية تعتقل 3 دواعش بينهم قيادي في "معركة الموصل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأربعاء، اعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي بينهم المشرف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل قبيل تحريرها.



وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل ومن خلال المعلومات الدقيقة واجباتها، حيث تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين خطرين مطلوبين".

وأضافت أن "الإرهابي الأول اعترف بعمله فيما يسمى ديوان جند الهندسة العسكرية وتم تكليفه بالإشراف على الخطة الدفاعية لمدينة الموصل ووضع خطة محكمة من حفر الخنادق والأنفاق على طول خط الصد قبل تحريرها، لكونه ضابطا في الجيش السابق".

وأشارت إلى أن "الإرهابي الثاني عمل بزرع العبوات الناسفة بما يسمى قاطع كركوك واشترك في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية في جبل عسل وعجيل واستمر بالعمل حتى عام 2021 في إنشاء الأوكار وزرع العبوات لحين إلقاء القبض عليه".

وأوضحت الخلية في بيانها أن "الإرهابي الثالث عمل بما يسمى ديوان الجند عسكر صلاح الدين الأيوبي وتكليفه بمحاسبة المواطنين المخالفين لتعليمات عصابات داعش واشترك كذلك بعمليتين إرهابيتين ضد قوات البيشمركة".

وكان تنظيم داعش اتخذ من مدينة الموصل عاصمة لخلافته المزعومة قبيل استردادها من القوات الأمنية في عام 2017.

واستغرقت معارك تحرير مدينة الموصل نحو تسعة أشهر، خاضت خلالها القوات العراقية أشرس المعارك في تاريخها العسكري الحديث، والتي خلفت آلاف الضحايا فضلاً عن خسائر مادية كبيرة على مستوى البنى التحتية والممتلكات العامة