شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 عناصر من داعش في محافظة نينوى العراقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء باعتقال ثلاثة عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى.

وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان عبر حسابها بموقع "تويتر" اليوم، إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال ثلاثة إرهابيين خطرين ، أحدهم ضابط بالجيش العراقي السابق ، في مدينة الموصل.

وأضافت أن المعتقلين الثلاثة مطلوبون وفق أحكام قانون الإرهاب لقيامهم بحفر الخنادق والأنفاق وإنشاء الأوكار وزرع العبوات والمشاركة في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية وقوات البيشمركة.

على الصعيد نفسه ، أحبطت قوات بالحشد الشعبي في قيادة عمليات نينوى فجر اليوم محاولة تسلل لتنظيم داعش جنوبي مدينة سنجار.