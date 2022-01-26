شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: 46 حالة إصابة محلية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان 46 حالة إصابة محلية و46 حالة إصابة قادمة من الخارج، لفيروس كورونا ، اليوم الأربعاء، طبقا لما ذكره بيان من المراكز التايوانية للسيطرة على الأمراض.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن وزير الصحة، تشين شيه تشونج، قوله في بيان موجز أن شركة "اسكي كمبيوتر كورب"، ومقرها مدينة "نيو تايبيه سيتي" التابعة لشركة "اسوستيك كمبيوتر"، تواصل وقف الإنتاج، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا.

وكان مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة، قد أعلن تمديد العمل بالمستوى الثاني من التأهب لموجهة كورونا ، حتى السابع من شباط/فبراير المقبل، في حين تم تشديد القيود المتعلقة بالزيارات في المستشفيات في ظل ارتفاع حالات العدوى المحلية.