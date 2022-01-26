25 يناير , 2022 استمرار إغلاق مطار اسطنبول بسبب الثلوج الكثيفة مدد مطار إسطنبول التركي تعليق الرحلات اليوم الثلاثاء بسبب التساقط الكثيف للثلوج، بينما أصاب الطقس الشتوي حركة المواصلات بالشلل في المدينة التي يقطنها قرابة 16 مليوناً. وقال مطار إسطنبول على موقعه الإلكتروني إنّه جرى تمديد تعليق الرحلات الجوية اليوم 25 يناير(كانون الثاني) بسبب سوء أحوال الطقس. ومنحت السلطات التركية إجازة اليوم الثلاثاء للعاملين في جميع المؤسسات العامة لتقليص الحركة على الطرق. وقال حاكم إسطنبول علي يرلي قايا على تويتر إنه لن يُسمح للسيارات الخاصة بالسير قبل العاشرة صباحاً، بينما تواصل فرق الطوارئ تطهير الطرق. وأظهرت لقطة مصورة نشرها الحاكم شاحنات وسيارات محاصرة وسط الجليد.



كانت هذه تفاصيل خبر استمرار إغلاق مطار اسطنبول بسبب الثلوج الكثيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.