فقدان أثر 39 شخصاً إثر انقلاب مركب قبالة فلوريدا (أ ف ب).

بدأ خفر السواحل الأميركي البحث عن 39 شخصاً فُقد أثرهم عندما انقلب قارب قبالة سواحل فلوريدا فيما قال إنه يشتبه في أنه عملية لتهريب البشر.

وقال بيان الثلاثاء إن خفر السواحل في ميامي تلقى تقريراً عن رجل متشبث بمركب مقلوب على بعد 45 ميلاً تقريباً شرق خليج فورت بيرس.

وقال الناجي إن القارب غادر جزر الباهاماس ليل السبت لكنه واجه أحوالًا جوية سيئة وانقلب. ولم يكن أحد على متنه يرتدي سترة نجاة.