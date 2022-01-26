بايدن يدرس فرض عقوبات على بوتين إذا غزت روسيا أوكرانيا

25 يناير , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا. وأضاف بايدن أنه قد يحرّك على المدى القريب بعضاً من 8500 جندي أميركي وُضعوا في حالة تأهب.

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