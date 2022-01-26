شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادات الإمارات يهنئون حاكم أستراليا بذكرى يوم بلاده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم استراليا.



‎ كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي.

‎وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا.