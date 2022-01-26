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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قيادات الإمارات يهنئون حاكم أستراليا بذكرى يوم بلاده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس البرقية تهنئة إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام أستراليا، وذلك بمناسبة ذكرى يوم استراليا.
كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الجنرال ديفيد هيرلي.
وبعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا.