عالمياً..5.6 ملايين وفاة و358 مليون إصابة وتوزيع 9.9 مليارات لقاح ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوز 358.2 مليوناً، حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد الجرعات من اللقاحات التي أعطيت 9.9 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ 358.287 مليونا، وأن عدد الوفيات بلغ 5.614 ملايين.

وأوضحت البيانات أن عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي أُعطيت عبر العالم بلغ 9.850 مليارات.