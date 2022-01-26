شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماذا قالت الرئاسة المصرية حول زيارة السيسي للإمارات؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي توجه، صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن "زيارة الرئيس للشقيقة الإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة".

وأضاف أنه من المنتظر أن يبحث السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر ودولة الإمارات.

كما تتضمن المباحثات التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية