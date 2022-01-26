شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس كورونا في العالم، والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت إصابات فيروس كورونا في العالم، الأربعاء، إلى 359,433,913 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5,634,860 وفقا لموقع ورلد ميترز.



وبلغ إجمالي الحالات المتعافية من الإصابة بالفيروس عالميا 284,808,392 حالة، ذلك فيما يواصل متحور أوميكرون تسجيل إصابات قياسية في العديد من دول العالم.

أظهرت بيانات حكومية أن الهند سجلت، الأربعاء، 285914 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال أربع وعشرين ساعة.

كما سجلت السلطات 665 وفاة جديدة مرتبطة بالعدوى.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى تسعة ملايين و35795 بعد تسجيل 164 ألف إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 117126 بعد تسجيل 166 وفاة جديدة.

أظهرت بيانات، الأربعاء، أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية تجاوز 13000 للمرة الأولى.

جاءت الزيادة في عدد الإصابات بعد يوم من تسجيل زيادة قياسية تجاوزت 8000 إصابة، وسط انتشار سريع للمتحور أوميكرون برغم تمديد قيود التباعد الاجتماعي.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، تسجيل 44 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، انخفاضا من 45 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 24 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، وباقي الإصابات لوافدين من الخارج.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 44902 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و730669.

وقالت الوزارة إنه تم أيضا تسجيل 475 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19، وهي أكبر حصيلة وفيات يومية منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، ليرتفع العدد الرسمي للوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 303776.

سجلت وزارة الصحة المصرية 1809 إصابات جديدة بفيروس كورونا و35 وفاة، الثلاثاء، مقارنة مع 1651 إصابة و28 وفاة في اليوم السابق.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 413558 من ضمنهم 347557 حالة تم شفاؤها، و22431 حالة وفاة".