السيسي يتوجه إلى الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر -

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس لدولة الإمارات تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية، وما يجمع الدولتين من روابط أخوية تاريخية وعلاقات تعاون وتنسيق متبادل على جميع الأصعدة.

وأضاف راضي أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس السيسي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جوانب العلاقات الثنائية الوثيقة والممتدة بين مصر والامارات، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول التطورات الأخيرة للقضايا الإقليمية، وذلك في ضوء ما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات زعزعة استقرار وأمن الدول العربية.