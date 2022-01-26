عماد الدين حسين يعلن إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير صحيفة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية.

وكتب حسين عبر حسابه على فيس بوك: السلام عليكم.. كورونا للمرة الثانية.. اللهم هون علينا.

وأوضح: مساء أمس الاثنين وصلت مطار دبي في طريقي لإمارة الشارقة بدعوة كريمة من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" لحضور العرض الفني الافتتاحي "سرد المكان" للاحتفاء بهذه الإمارة العروبية بصحبة ٧ من رؤساء التحرير والفنانين والشخصيات العامة.

وتابع: في مطار دبي تم إجراء مسحة كورونا، ثم اتجهنا للفندق بالشارقة، وبعد ثلاث ساعات من الوصول جاءتني رسالة من معمل التحليل خلاصتها أن النتيجة إيجابية.

وواصل حسين: استغربت هذه النتيجة لأن قبلها بـ ٣٠ ساعة عملت مسحة قبل دخول الاحتفال بعيد الشرطة وكانت سلبية، وقبلها بـ ٤٨ ساعة عملت مسحة أخرى في أحد المعامل المصرية الكبري لزوم السفر وكانت أيضا سلبية.

والتفسير أن الأعراض لم تكن قد ظهرت أو أن العدوي انتقلت إلىّ خلال الفترة القليلة قبل السفر.

واستطرد: وتطبيقا للإجراءات الاحترازية في الإمارات، فأنا الآن معزول تماما في غرفتي بالفندق وغير مسموح لي بمغادرتها إلا بعد أن تتحول المسحة إلى سلبية.

وقال: الحمد لله علي كل شئ وحتي الآن الأعراض معقولة والتعب ليس شديدا مقارنة بالإصابة الأولى في مارس الماضي " اللي كادت أن تقطع نفسي".

وأضاف: لا أعرف متي سوف ينتهي الأمر، وبالتالي أعتذر لعدم القدرة علي الرد على الاتصالات أو المواعيد المجدولة ابتداء من بعد غد الجمعة خصوصا في معرض الكتاب، كما أعتذر لأصدقائي وزملائي في الإمارات عموما، وفي صحيفة البيان خصوصا، الذين كنت أنوي زيارتهم اليوم.

واختتم: دعواتكم أن تمر الأمور بخير وسلام وربنا يشفي كل مريض.. وكمان دعواتكم أن يفوز منتخبنا القومي على ساحل العاج.. متعكم الله جميعا بالصحة والعافية.