أمطار على القاهرة.. العاصمة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن 15496 لتلقي بلاغات المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها.

وأكد محافظ القاهرة على أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لعمل التحويلات المرورية اللازمة في حالة الحاجة لضمان السيولة المرورية بالشوارع.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتواجد ميدانيًا للتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما أكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء ومسئولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والإدارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.