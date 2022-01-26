الطقس السيء.. توجيهات حكومية عاجلة للمحافظات لمواجهة الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرف العمليات بمختلف المحافظات وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب وزير التنمية المحلية المحافظين برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار والطقس السيئ طبقاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

كما وجه شعراوي بسرعة أعمال سحب وتصريف مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المواطنين والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والقيادات التنفيذية ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

كما جدد اللواء محمود شعراوي توجيهاته للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التأكد من جاهزية المعدات والأدوات والسيارات المستخدمة والأطقم العاملة عليها لمواجهة موجة الطقس مع تواجدها وتمركزها في الأماكن التي يمكن أن تتعرض لسقوط الأمطار وفقاً للخطط التي تم وضعها لعدم حدوث أي تراكمات للمياه وسرعة سحب المياه حرصاً على سلامة المواطنين وعدم تعطل الحركة المرورية.

و شدد وزير التنمية المحلية على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية.

كما طالب شعراوي بأهمية باستمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات لسرعة التعامل مع أي طوارئ.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط خوفاً من الرياح الشديدة التي يمكن أن تتعرض لها بعض المحافظات ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.