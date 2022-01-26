التمويل العقاري| مقارنة بين شقق "سكن مصر - دار مصر - جنة".. أيهما أفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تُجهز وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي، لطرح لوحدات ضمن مشروعات الإسكان المتوسط، التي تناسب متوسطي الدخل، وذلك فى إطار جهود الوزارة بتوفير مختلف أنواع الوحدات السكنية، وتلبية رغبات المواطنين في تملك الوحدات الخاصة بهم.

وسيتم طرح وحدات جاهزة للتسليم، وسيدخل معظمها ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري، بفائدة 3%، ولمدة سداد تصل إلى 30 عامًا، كما يوجد وحدات أخرى متوافقة مع مبادرة التمويل العقارى بفائدة 8% متناقصة.

ويقدم "الخليج 365" قبل الحجز، مقارنة بين الطرح الجديد في الـ3 مشروعات، (سكن مصر- دار مصر- جنة) لتوضيح الفروقات بين المشروعات الأكثر إقبالا وقد جاءت على النحو التالي:

1- أماكن الوحدات:

- سكن مصر، بـ12 مدينة جديدة: (أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - العبور - القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - غرب قنا - دمياط الجديدة - الشروق - وناصر "غرب أسيوط").

- مشروع دار مصر، بـ8 مدن جديدة: (15 مايو - السادات - العاشر من رمضان - حدائق أكتوبر - الشروق - القاهرة الجديدة - بدر - وبرج العرب الجديدة).

- مشروع جنة، بـ8 مدن جديدة: (6 أكتوبر - الشروق - الشيخ زايد - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - المنيا الجديدة - دمياط الجديدة - وملوي الجديدة).

2- مساحات الوحدات:

مشروع "جنة" به مساحات مختلفة تبدأ من 100 و120 مترًا، و130 مترًا، و140 مترًا، و150 مترًا، لكن في "سكن مصر" المساحات ليست متعددة؛ إذ يوجد 106 حتى 120 مترًا فقط، وفي مشروع دار مصر يوجد مساحة 100 متر وحتى 140 و150 متر.

3- مواصفات المشروع:

يتكون الـ3 مشروعات من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، لكن مشروع دار مصر وجنة بهما أسانسير في كل عمارة، ويحيطه سور خرساني، حيث يأخذ شكل الكمباوند، لكن في "سكن مصر" لا يوجد أسانسير داخلي، ويحيط المشروع سور شجري، ما عدا مدينة المنصورة الجديدة والشروق والعلمين الجديدة.

4- الخدمات:

مشروع دار مصر وجنة يوجد بهم مسجد ومدرسة ومولات وخدمات منفصلة عن مكان السكن، لكن سكن مصر لا يوجد به مدرسة أو مولات، ولكن اكتفت وزارة الإسكان في تصميمات المشروع بوجود محلات تجارية في بعض العمارات السكنية.

5 - الأسعار التقريبية:

الأسعار التقريبية لشقق سكن مصر في مدينة أكتوبر الجديدة تتراوح أسعار الشقق من 680 ألف وحتى 740 ألف جنيه، وفي مدينة القاهرة الجديدة، يبدأ سعر الشقة من 810 ألف جنيه وحتى 950 ألف جنيه.

وفي مدينة العبور، يصل متوسط سعر الوحدة لـ 700 ألف جنيه، وفي مدينة بدر يتراوح سعر الشقة من 500 ألف إلى 600 ألف جنيه، وفي مدينة المنصورة الجديدة يصل متوسط سعر الوحدة لـ 850 ألف جنيه، أما في مدينة المنيا الجديدة يصل متوسط سعر الوحدة لـ400 ألف جنيه، وهو نفس السعر في مدينة غرب أسيوط ومدينة غرب قنا.

أما دار مصر متوسط سعر المتر في مدينة القاهرة الجديدة 10 آلاف جنيه، ويصل لـ5 آلاف و500 جنيه في مدينة 15 مايو، وفي مدينة السادات يصل سعر المتر لـ5 آلاف جنيه إلى 5500 جنيه، أما في حدائق أكتوبر يصل سعر المتر لـ7 آلاف جنيه و5 آلاف و300 جنيه لمدينة العاشر من رمضان، و8 آلاف و700 جنيه لمدينة الشروق.

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